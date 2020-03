Poslední slovo Ondřeje Neffa: Co vyhrálo na Slovensku

Parlamentní volby na Slovensku měly strhující finále a překvapující vyústění. Nepamatuju se, že bych kvůli jiným parlamentním volbám než slovenským vydržel do půlnoci, abych se podíval na výsledky. Vydržel jsem jen u těch slovenských. U těch posledních slovenských, ty předchozí jsem sledoval až ráno u kafe.

Společný jmenovatel české a slovenské politiky je zřejmě – mimo jiné – zjitřenost. Nálada je nervózní. Na scéně už nejsou voliči, na scéně jsou stoupenci a protivníci. Každý je někoho a něčeho stoupenec a protivník. Těžko se tomu vyhnout.



Na Slovensku je to, zdá se, ještě ostřejší. Naposledy jsem tam byl se ženou a přáteli podívat se na bratislavské vánoční trhy. Silnice byly oblepené plakáty Kotlebových fašistů, ždímala se v nich kauza vyhozeného kotlebovského poslance, jmenovaného za mučedníka. To ty volby ale dopadnou, říkali jsme si. No a dopadly. Kotlebovci to ani nevyhráli, ani neprohráli. Propadli se do nudného průměru.