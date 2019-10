Poslední slovo Ondřeje Neffa: Ruce pryč od Petřína

21. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je to záležitost pražská, a tudíž se omlouvám čtenářům mimo hlavní město, že je otravuju něčím, co se jich zdánlivě netýká. Proč zdánlivě. Ono je to jistě všude jinde podobné a principy zůstávají kdekoli stejné, jaksi univerzální.

Takže zpátky k Praze. Přichází to čas od času. To si před lety někde někdo vymyslel a objednal vylepšení Karlova náměstí. To vylepšení spočívalo v tom, že se park na Karlově náměstí vykácí a vysadí se tam nový, ještě krásnější. Projekt vznikl – šlo o devadesátá léta – a začal se realizovat.