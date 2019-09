Poslední slovo Ondřeje Neffa: Osudový kruh

PRAHA Přes redakci Lidovek mi napsal pan V. K., čtenář jak Lidovek, tak Neviditelného psa. Musím citovat doslova: „Dne 15. září 1999 jste na Neviditelném psovi napsal, že jste viděl na nějakém sloupu připevněný lístek, kde hledali psa a byl tam použit termín ,Flis Ruslan‘. Vy jste vyzval čtenáře, aby se vás tak za 20–25 let, přesně 15. září zeptali, jestli si na nápis ,Flis Ruslan‘ ještě vzpomenete – což tímto činím.“

Ano, je to otázka paměti. Před dvaceti lety mě zaujalo neobvyklé jméno pro psa. A v tom článku jsem se zmínil o tom, že můj otec kdysi v dětství viděl film Tih Minh. Čtu na Wikipedii, že je to francouzský film, samozřejmě němý, z roku 1918, to bylo tatínkovi devět. Občas si vzpomněl na Tih Minh a stýskal si mi, že nosí coby zátěž paměti takovou pitomost. No a v tom článku z roku 1999 se píše: