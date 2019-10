Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Nememeovatelné

Jsou otázky, které bolí jako rána nožem. Třeba: „Budete v tom mít něco na Tik Tok?“. Jasně, děláte něco dva roky a nemyslíte na nic jiného, jestli z toho pak vydojíte patnáctisekundové video, které se zařadí do proudu pohyblivých obrázků na Tik Toku, tomto novém nástroji ďábla.

„A memeovatelné to je?“ Jasně, memeujeme prakticky neustále. Nejvíc memeovatelný moment loňského roku, mimochodem, je, že někdo v nějaké televizní soutěži přeskočil plot (podle MTV; podle mého prvního syna to samozřejmě byli Avengers: Endgame. Jo, a když už jsem v té závorce – jestli nevíte, co je memeovatelnost, tak vám závidím a chtěl bych žít váš život místo vás. Nemáte v něm místo?).