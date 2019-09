Poslední slovo Petrušky Šustrové: Měnící se svět

27. září 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jsou to už nejmíň tři roky, co jsem se na tomto místě zamýšlela nad tím, jak se mění svět, a dneska mám pocit, že se k tomu musím vrátit. Přiměly mne k tomu dvě zprávy z nedávných dnů. Ta první, spíš úsměvná, nám sdělila, že jakási německá matka přihlásila dcerku do chlapeckého sboru, dívku tam nepřijali, a maminka se obrátila na soud. Přišlo mi to komické: proč hlásit děvče do chlapeckého sboru?