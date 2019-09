Poslední slovo Karla Olivy: Babí léto

Klimatický summit v Novém Yorku nepřinesl, zdá se, nic nečekaného: nekonstruktivní výčitky na straně jedné, nekonkrétní sliby na straně druhé. Kdyby se jako pozorovatel účastnil princ dánský, řekl by "slova, slova, slova".

Bude ovšem něco pravdy na tom, že s počasím a ročními dobami se něco děje. A děje se to částečně asi i proto, že s nimi zacházíme poněkud pánovitě. Chtělo by to asi větší pokoru. My místo ní ovšem máme institucionalizaci: jaro, léto, podzim a zima dostaly přesná data, odkdy dokdy trvají, a přesně předepsané průměrné teploty. No a pak se stane, že v zimě je týden relativně teplo nebo v létě padají listy, ač není listopad, či nás na jaře příroda překvapí sněhovou nadílkou a na podzim… na podzim se zkrátka také stane něco, co jsme větru a dešti neporučili, a problém je na světě.