24. září 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Vypadalo to, že se chtějí jen zeptat na cestu. Tady, kousek od stanice metra Anděl, se mě lidi ptají na tu či onu ulici často. Asi vypadám, že vím, i když někdy nevím. Teď zrovna nevím, ani co napsat příště do Posledního slova. Očima kloužu po tvářích kolemjdoucích a říkám si, že s každou z nich mě nejspíš míjí nějaký zajímavý příběh nebo zážitek, o kterém se nikdy nedozvím.