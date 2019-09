Poslední slovo Radky Kvačkové: Odposlechnuto

Ten rozhovor se nedal neposlouchat, i když hlučný motor autobusu z něj pouštěl k uším nejbližších spolucestujících jen zvonivější z obou hlasů. Každý si mohl domyslet, že odpovídá na otázky typu – jak se máš, co vlastně děláš?

„Momentálně jsem na úřadu práce,“ informovala mladá žena tu starší a upřesnila: „Ne, nepracuju tam, jsem tam vedená… Já měla různý potíže, borelióza a tak…Vlastně to byla spíš ztráta energie... Od podzimu rozjedu vlastní živnost… Koučink, jestli vám to něco řekne. To je o tom, že pomáháte lidem, aby dělali, co jakoby chtějí dělat… Kdepak, neradíte, jen je vedete, aby se jakoby našli… aby věděli, co je jejich parketa… Ono je to celé o předávání energie… Musíte ji ovšem mít. Já ji teď nabírám, proto jsem ještě na tom úřadu práce… Samozřejmě, že jde taky o to, aby se člověk jakoby nestyděl.“ ??? „Aby si to nechal zaplatit…“