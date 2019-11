Poslední slovo Radky Kvačkové: Pan Jindřich

Jednou se mě jedna zvídavá mladá Američanka, která právě slyšela, že za komunismu nebyli na ulicích Prahy bezdomovci, zeptala, proč jsme vlastně ten režim bořili. Přiznávám, trochu mě to zaskočilo. Jak jí to jenom vysvětlit? Frontami na maso? Byla vegetariánka. Nesvobodou projevu a pohybu? Trochu omleté. Pak jsem si vzpomněla na pana Jindřicha. Příjmení jsem hned zapomněla, ale Jindřich mi utkvěl, nejspíš proto, že se tak jmenoval i můj tatínek a taky bratr.

Pan Jindřich byl inženýr a asi tak před třiatřiceti lety za mnou přišel do redakce Svobodného slova (které sice moc svobodné nebylo, ale přece jen jsme v něm psali trochu jinak než v Rudém právu) se zajímavým problémem. Nechtěli ho zavřít. Přesněji řečeno, chtěli ho zavřít, protože ho pravomocně odsoudili, ale ne a ne ho pustit do kriminálu. „Mají pořád plno,“ stěžoval si mi pan Jindřich s tím, že by potřeboval záležitost popostrčit, například nějakým článkem.