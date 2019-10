Poslední slovo Radky Kvačkové: Greta a já

8. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

O Gretě Thunbergové čtu pořád. Spekuluje se, jestli je předvídavá, nebo nemocná, původní, nebo manipulovaná, proč nelítá a ani neroste, ale pokud vím, nikdo se ještě nezamyslel nad tím, proč burcuje OSN ona, a ne on. Rozuměj dívka, a ne kluk. Někteří mají nejspíš jasno: prostě proto, že její aktivistický otec nemá syna. Já to ale vidím jinak: my holky jsme prostě citlivější. Nebo snad znáte pubertálního kluka, který by plakal nad lidstvem?

Mého bratra ani nenapadlo se trápit, když to vypadalo, že bude atomová válka – a že to tak vypadalo skoro celé naše dětství. Nezajímal se ani o to, jestli mají všichni svačinu. To mně se zdály o válce hrůzné sny a s kamarádkou Eliškou jsme byly celé pryč, když jsme si při první návštěvě v bufetu Koruna všimly člověka, který dojídal zbytky po ostatních.