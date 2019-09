Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Ponorka

18. září 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

O Norech, národu, jejž jsem v posledních dnech tak podrobně studoval, byste hlavně měli vědět, že miluje funkční prádlo. Samozřejmě i funkční svršky, Nora nepotkáte, aniž by měl na sobě všechno funkční, má-li na sobě smoking, je to goretex. Ve smokingu jde pravděpodobně do opery. Opera v Norsku bývá umístěna na vrcholu hory, vede k ní tři tisíce schodů a do šatny se vchází vodopádem.