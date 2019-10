Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Za Patočkou

No dobře, taky mám historku s Gottem.

Když jsme dělali Comeback, příběh prvního scénáře jsme ukončili tím, že se na scéně objeví Karel Gott a všechno vyřeší, byl to takový rádoby vtip na deus ex machina (ten díl se jmenuje Gott Ex Machina – ha ha, rozumíte) a jediné, co mohu na jeho obranu (scénáře, ne Gotta) říci, je, že byl první, který jsme kdy napsali, a že... ne, vlastně to je to jediné.

Bylo osm týdnů před natáčením, projekt byl v absolutním rozkladu, z bandy amatérů, se kterými jsem se snažil dělat sitcom, jsem byl já ten největší. Scénář jsme měli hotový jenom tenhle jediný, na Gottově cameu byl založený a bylo jasné, že jestli nás s ním pošle do háje, natáčení se nestihne.