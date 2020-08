Poslední slovo Ondřeje Neffa: Žádné soukromí není

3. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Korona se nám vsunula do popředí pozornosti, ale už to je zcela jiné než před třemi měsíci. Epidemie ztratila tu romantickou charakteristiku invaze Marťanů. Kdybych měl ten rozdíl vyjádřit lapidárně, pak asi tak, že je to v podstatě totéž, jenomže se toho lidi míň bojí. Není to jenom v lidech, abych byl spravedlivý v úsudku, protože těch patetických smrtelných případů je přece jenom podstatně míň.

Spíš je to – a záměrně užívám lidového gramatického tvaru – votrava než tragédie, votrava s přídechem grotesky. Komické prvky lze dokumentovat na medializovaném případu klubu Techtle Mechtle. Mimochodem, adept na zápis do knihy rekordů v kategorii Nejefektivnější reklamní kampaň je nákup toho brčka, které si techtlíři mechtlíři toho veselého večera podávali. Klub dnes zná celá republika a neexistuje negativní reklama, jen reklama.