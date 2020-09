Poslední slovo Petrušky Šustrové: Jak to bylo? Jak to bude?

11. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Sleduji dění v Bělorusku a tiše je srovnávám s tím, jak to bylo tenkrát v roce 1989 tady. Představuji si, jak by nám asi bylo, kdyby demonstrace pokračovaly ještě po 17. prosinci, moc by nechtěla a nechtěla ustoupit, denně by se zatýkalo, z nejvyšších představitelů Občanského fóra by už byl v Praze a na svobodě jen jeden – a toho by přišli chránit před zatčením velvyslanci demokratických zemí.

Ti ostatní by byli buď ve vězení, anebo v cizině. Jen ten představitel není nasnadě: Václav Havel nebyl nositelem Nobelovy ceny, jako je Světlana Alexijevičová… A v ulicích by vedle policajtů a vojáků z pohotovostních jednotek řádili neoznačení muži v zeleném, lidi by odvážela auta bez značek. Jen neumím najít podobenství k vypínání internetu, ten jsme tehdy neměli. A protestující se nevzdávají.