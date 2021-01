Poslední slovo Petrušky Šustrové: Trápení běloruské

V půl desáté večer se v rozhlasových zprávách ozvalo: „Škoda Auto nebude sponzorovat mistrovství světa v hokeji, pokud se bude konat v Bělorusku. Tiskový mluvčí oznámil, že pro firmu je důležité dodržování lidských práv.“

Div jsem nespadla ze židle, jak jsem se zaradovala – něco takového bych byla skutečně nečekala. Důsledky asi znáte: hokejové mistrovství světa se v Minsku opravdu konat nebude. Pořadatelé oznámili, že by to bylo vzhledem k situaci příliš nebezpečné. Komentáře mluvily o tom, že kvůli covidu – no, nevím, spíš soudím, že rozhodnutí padlo kvůli odepření sponzoringu a slova o „nebezpečí vzhledem k situaci“ byla diplomatickou výmluvou.