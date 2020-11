Poslední slovo Petrušky Šustrové: Vyprávění o Evropě

Když ráno vykouknu z okna, moc toho nevidím, vznáší se tam mlha. No, aspoň se mi nechce ven. A večer se zase u nás okolím plouží pár osamělých postav. Neříkám to jako stížnost, ale proto, že tenhle podzimní čas je ideální k tomu, aby člověk seděl doma a četl si.

Tak si čtu. Čtu si knížku Bernd Posselt vypráví o Evropě – a je to název výstižný, opravdu je to vyprávění. Musím se přiznat, že mi sjednocená Evropa připadá poněkud nudná, samé předpisy, Posselt však přede mnou prostřel nekončící mozaiku jmen slavných i méně známých lidí, zemí, měst a řek… dokonce věnuje kapitolu tomu, co se kde jí a pije. A k tomu spousta legend a historek z Evropského parlamentu, v němž Posselt dvacet let zasedal. Musím mu vyseknout poklonu, nudné to opravdu není.