Poslední slovo Radky Kvačkové: Přistižena u televize

15. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Některé věci člověk dělá, aniž by si je uvědomoval. Já třeba když slyším, že k nám do obýváku přichází někdo z mladší části rodiny, vypínám televizi, a to i když mám něco rozkoukaného. Jako bych tušila, že sledování televize není dost cool.

Myslím, že mi ten pocit naočkovali mladí kolegové v práci, kde jsem se občas chtěla podělit o něco, co jsem viděla na obrazovce, a zjistit, jestli na to mají podobný názor jako já. Většinou tvrdili, že se na televizi nedívají, a někteří dokonce s jistou hrdostí v hlase prohlašovali, že televizi doma vůbec nemají.