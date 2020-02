Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Cíle

12. února 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Četl jsem si v New Yorkeru o „cíleném zabíjení“, které, jak se zdá, patří v současnosti do pracovní náplně vrcholných politiků světových mocností stejně jako Twitter, a přemýšlel jsem, co ti prezidenti cítí, když na jejich příkaz dálkově ovládaný dron či bomba v autě zaparkovaném u chodníku zabíjí nějakého člověka na druhém konci světa.

Jestli třeba vzpomínají, jak se jich učitelka v první třídě ptala na to, co chtějí v životě dělat, a jak říkají, že chtějí být veterináři nebo právníky anebo učiteli jako mamka. A teď místo toho sedí v podzemní místnosti před širokoúhlou televizí a sledují smrt člověka z jejich rozhodnutí. Na fotkách vypadají jako kamarádi, co se sešli u poslední epizody Hry o trůny.