Poslední slovo Tomáše Baldýnského: V kruhu

25. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Můžu si za to sám, ačkoliv mě do toho navezla Běta, která mi reality show The Circle na Netflixu tak vychválila, že jsem se koukat začal – ačkoliv mi už předem bylo jasné, že když je člověk nucen sedět v bytě a komunikovat jenom přes sociální sítě, tak koukat na soutěž, jejíž soutěžící musí jen sami sedět v bytě a komunikovat jenom přes sociální sítě, není možná to nejchytřejší rozhodnutí. A nebylo.

Jenže ne proto, že by mě tížila klaustrofobie situace soutěžících, ještě horší než klaustrofobie vily Velkého bratra. Netížila, proč by – soutěžící taky netížila ani trošku. Jistě, poplakali si, když jim z domova poslala video mamka, že jim fandí, ale jinak jim zjevně sedět o samotě na zadku a nedělat nic jiného, než si psát přes počítač s lidmi, které v reálném životě nikdy neviděli, připadalo spíš normální.