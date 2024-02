Leč k podstatě věcí. Co se skrývá – i v doslovném slova smyslu – za zkratkou UNRWA, jež je odvozena z počátečních písmen prvních slov názvu United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Agentura OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě), asi není potřeba vysvětlovat, podrobnosti značně široce pojaté „pomoci a práce pro“ proběhly celosvětovými sdělovacími prostředky velmi nedávno.