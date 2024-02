Kdeže loňské sněhy jsou. Po stopách zmizelých míst v Praze

Názor

Podařilo se mi ukořistit jeden z posledních výtisků z prvního vydání Jedličkova a Divišova Posledního průvodce Prahou, kterého vydal Torst, a zhltla jsem ho za pár hodin. Úplně jsem propadla tomu báječnému vyvolávání starých časů a jako by tu se mnou zase byli moji rodiče i prarodiče, protože to, co oba páni tak barvitě líčí, jsem znala z jejich vyprávění, ba dokonce si leccos pamatuji z dětství a dospívání.