Karel Schwarzenberg bude chybět. Proto tady s námi zůstává

Od začátku jsem u něho obdivoval – a jako historik mu skoro záviděl – jeho znalost evropských dějin; to bylo dílo jeho otce Karla VI. Schwarzenberga. Čeho všeho si člověk u této mimořádné osobnosti mohl vážit, nalezneme shrnuto v útlé knížce Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan, vydané k jeho osmdesátinám.

Vždy jsem neobyčejně oceňoval jeho schopnost rozpoznat, jaké rozhodnutí je v dané chvíli nejdůležitější. Třeba když na začátku roku 1986 poskytl na zámku Schwarzenberg prostory dokumentačnímu středisku nezávislé československé literatury, jehož byl zakládajícím členem, nebo koncem léta 1991 při sestavování prvního seznamu osobností navržených na vyznamenání novými státními řády a medailemi.

Takový Záviš Kalandra by byl bez něho řád TGM nedostal; ještě dnes slyším Schwarzenbergova slova: „Byl sice komunista, ale postavil se proti Stalinovi a stalinismu a zaplatil za to životem.“ Stejně tak se tehdy postavil za řád TGM pro J. W. Bruegela, jehož kandidaturu komise původně nepřijala: „Co lepšího si můžeme přát – československý Němec, sociální demokrat, žid, emigrant, československý vlastenec. Najděte na vyznamenání slovenského Maďara těchto kvalit!“

Samozřejmě lze uvést i činy většího kalibru: založit stranu TOP 09 anebo jít do prezidentských voleb, i když s vítězstvím nepočítal. Tehdy se také ukázala typická Schwarzenbergova odvaha jít proti proudu a říkat i to, co většina nerada slyší a na co by raději zapomněla.

V roce 2021 se rozhodl odejít z institucí české politiky, ale v českém veřejném životě byl stále přítomen: svými komentáři i k nejožehavějším otázkám, rozhovory s novináři, jeho slova jsme slyšeli z rozhlasu i televize. Teď odešel a bude této zemi, kterou považoval za svou vlast, nesmírně chybět. Připomeňme si však slova Václava Havla o tom, že dokud nám někdo chybí, je stále s námi. Tak s námi zůstává i Karel Schwarzenberg. A to se vším, co moudrého řekl a napsal, čím z nás dělal občany hodné toho jména a čím politikům nepřestal připomínat, že jejich úlohou a nejpřednější povinností je služba společnosti.

Autor, historik, je předsedou správní rady Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury.