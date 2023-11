Schwarzenbergův pohřeb a tryzna se uskuteční na Hradě. Kde bude pohřben a proč?

Datum pohřbu bylo vybíráno s ohledem hned na několik okolností. Podle informací serveru Lidovky.cz bylo potřeba poskytnout dopředu hostům dostatek času, aby se mohli na pohřeb připravit a dorazit. Podle bývalého protokoláře Pražského hradu Jindřicha Forejta dorazí na tento akt vysoká aristokracie z celé Evropy. „Pokud jde o konkrétní osoby, jde pochopitelně o hlavy rodů, které by přijely vzdát čest jiné hlavě rodu,“ vysvětlil Forejt.

Datum ale také nemohlo být příliš krátkou chvíli před Štědrým dnem, jak tomu bylo například v případě pohřbu Václava Havla, který se konal 23. prosince 2011.

Karel Schwarzenberg Rodina Karla Schwarzenberga oznamuje, že poslední rozloučení proběhne 9. 12. 2023 ve 12 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Rakev bude vystavena pro veřejnost od 6. do 8. 12. v řádovém kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně.

Rodině byla nejvyššími ústavním činiteli nabídnuta možnost pohřbu se státními poctami, kterou rodina s vděkem přijala a děkuje tímto za všechny kondolence a projevy soustrasti. 169 8

Také to by totiž mohlo působit komplikace pro hosty, kteří chtějí dorazit. Zároveň by ale pohřeb neměl probíhat příliš dlouho po úmrtí. Konečná volba tedy padla na 9. prosince, přičemž už jde o období adventu, kdy by se člověk měl postit, navíc 8. prosince se v církevním světě slaví slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Podle informací serveru Lidovky.cz ale proběhly konzultace s církevními představiteli a ti nebyli ani přes nastíněné okolnosti proti. Předtím bude od 6. do 8. 12. v řádovém kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně vystavena rakev.