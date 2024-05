První máj: můžeme si užít lásku, aniž se omezíme v práci?

U nás už se 1. května nekonají pochody s údernými hesly. V zemi chlubící se nejnižší nezaměstnaností v Evropě si dopřáváme spíš lásku. Vyjít do sadu, nejlépe k Máchovu pomníku, tam si užít klid, ba polibek pod rozkvetlou třešní. Ale…

Že třešně už letos odkvetly, leckde i zmrzly, by až tak nevadilo, je to zásah vyšší moci. Ale práce v Evropě, jež jí odvyká, je problém. Spolkový ministr financí Lindner se obořil na Němce, na pracovité Němce!, že pracují moc málo ve srovnání s Itálií či Francií. Šéfka Zelené mládeže Stollová namítla, že pětidenní pracovní týden je nefeministický. Že kdyby muž pracoval čtyři dny místo pěti, měli by oba rodiče víc času na péči o rodinu.

Toto je otázka dneška. Můžeme si užít lásku, aniž se omezíme v práci? Budeme o tom rozhodovat sami, i když tím můžeme podříznout konkurenceschopnost Evropy? Co by k tomu řekl pracovitý muž, vyznavač lásky a poezie Mácha?