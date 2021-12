Udělat, co Putin nemá rád. NATO chce posílit východní křídlo Aliance

Názor

ÚHEL POHLEDU: Rusko rozmístilo velký počet jednotek na hranici s Ukrajinou. O napětí jednali přes video i americký prezident Joe Biden s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Názory na to, co chce nebo nechce Putin opravdu udělat, se mezi experty liší. Otázka též je, jak by se k té krizi mělo stavět NATO.