Rodina jako akciovka? Ne každý, kdo v kulturních válkách přichází s otázkami, je tmář

Vztahy i povinnosti a práva jsou definovány, přičemž Heinlein, nejvýraznější představitel pravicového křídla americké fantastiky, za ideální pokládal vztahy, jaké jsou v akciových společnostech. Je to naprostá sci-fi, nebo k tomu ideálu směřujeme?

Manželství pro všechny

Téma je každopádně na stole, je dokonce významným bojištěm kulturních válek dneška. To, že ho zařadíme do kulturněválečné kategorie, neznamená, že spadlo z nebe. Je výrazem procesu, který by se dal nazvat normalizací citových vztahů lidí stejného pohlaví. Slovo normalizace je zprofanováno minulým režimem, ale nic špatného na něm není. Prostě znamená, že co do normy spadá, je přirozené a obecně akceptované.