Spojenci měli ve druhé světové válce víc rozumu než naši umělci. Cesta k míru vede jen přes zánik Hamásu

Izrael tu válku nezačal, ale skončí ji. Byť jinak, než si umělci představují.

Můžeme jim přiznat dobrou vůli a správné úmysly; to můžeme. Ale jen těžko politickou moudrost, rozvážnost či prozíravost. Jejich „dobrá rada“ – ukončení války nyní – by totiž vedla k přežití Hamásu, pokračování jeho vlády teroru v Pásmu Gazy, otřepání se a za pár let k novým vražedným útokům proti izraelským civilistům, izraelským sebeobranným odvetám a dalším mrtvým Palestincům. Tento začarovaný kruh je nutné rozetnout a odstranit příčinu všeho utrpení – zločinecké vedení v Gaze.

Kdyby nebylo Hitlera

Podívejte, kdyby nebylo 7. října, nebylo by dnešního utrpení v Gaze. Pojďme přímo k podstatě věcí.