Důkaz o íránské podpoře Hamásu: miliony v hotovosti putovaly přes směnárny

Adresátem obou dopisů, které podle The Times objevila izraelská armáda během operace v Gaze, je Abú Ibrahím neboli vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvár. Autorem pak šéf štábu ozbrojeného křídla hnutí Marván Ísa, donedávna trojka Hamásu v Pásmu Gazy. Izrael letos v březnu oznámil, že Ísu zabil, hnutí to však zpochybňuje.

Ísa se v dopisech podepisuje jako Abú Bará. První psaní pochází zřejmě z roku 2020 a rekapituluje měsíční platby přicházející z Íránu od července 2014. Izraelsko-palestinský konflikt se tehdy vyostřil až v padesátidenní letní válku neboli operaci Ochranné ostří. Za oněch šest let do Gazy přiteklo údajně až 154 milionů dolarů, které sloužily i jako povzbuzení k dalšímu boji palestinských ozbrojenců proti Izraeli.

Různé částky dostával v hotovosti přímo Sinvár, v jednom případě pak peníze převzal i jistý Abú Abed. Tím má být ve skutečnosti politický vůdce Hamásu Ismaíl Haníja. Mezi roky 2017 a 2018 zřejmě příval íránských financí ustal. Hamás se tehdy buď mohl soustředit na rekonstrukci Gazy spíš než na přímé útoky na židovský stát. Stejně tak se vedení skupiny mohlo dočasně přiklonit k názoru, že by se Hamás na Írán neměl tolik vázat.

Ostatně i samotný zakladatel Hamásu Ahmed Jásin byl navzdory svým návštěvám íránského ajatolláha Chomejního v Teheránu raději, když se jeho hnutí dokázalo obejít bez íránské pomoci. Na rozdíl od libanonského Hizballáhu či palestinské skupiny Islámský džihád není Hamás s Íránem spjatý tak těsně a jejich přátelství v minulosti kolísalo.

Druhý nalezený dopis je pak psaný ručně a pochází z listopadu 2021. Začíná slovy: „Ve jménu milosrdného Alláha. Mému bratrovi Abú Ibrahímovi, kéž ho Bůh ochraňuje. Srdečně ho zdravím, přeji mu mír, boží milost a požehnání.“ Poté upřesňuje platby, které toho roku přišly. Hamás na jaře 2021 vedl operaci Meč Jeruzaléma – Izrael tyto střety nazývá Obránce zdí – a dopis ji údajně zmiňuje.

Po této válce přišla palestinským teroristům absolutně nejvyšší jednotlivá suma, a to 58 milionů dolarů. Mezitím přijali dvě platby po pěti milionech. Autor dopisu také popisuje, jak se s těmito finančními prostředky naložilo. Většina prý šla „aparát“ neboli ozbrojené křídlo Hamásu, menší částky pak i na to politické a dva miliony putovaly do kapsy Sinvárovi.

Z Íránu přes Bejrút a směnárny až do Gazy

Peníze se obvykle z Íránu vydaly v hotovosti do Libanonu, kde je velitelé íránských Revolučních gard předali svým kontaktům z Hamásu. Jedním ze zmiňovaných velitelů je přitom šéf palestinské divize elitní íránské jednotky Quds Sajíd Izadi, kterého Ísa v dopise uvádí jako Hádže Ramadana.

Až do minulého týdne byl podle The Times jeho přímým nadřízeným brigádní generál Mohammad Reza Zahedi – než ho Izraelci zabili při útoku na budovu využívanou íránskými vojenskými poradci v syrském Damašku. Izraelské tajné služby věří, že Zahedi peníze nosíval vojenskému veliteli Hamásu Salehovi Arúrímu. I ten byl nakonec zabit, a to už při lednovém úderu v Bejrútu.

Z libanonské metropole se peníze vydaly na další část cesty směr Gaza. Svou úlohu v tom hrála síť směnáren, které na přesun peněz využily buď účty v kryptoměnách nebo systém úvěrů pro obchodníky podnikající v Gaze. Ti pak peníze odevzdali Ísovi nebo jeho pobočníkům.

Podle Izraele platby pokračovaly nejméně do 7. října loňského roku, kdy ozbrojenci z Hamásu vpadli na izraelské území a brutálně povraždili přes 1 200 lidí. Právě peníze z Íránu pomohly teroristům zaplatit arzenál raket a zbraní, byť podle izraelských tajných služeb Írán o chystaném útoku dopředu nevěděl.

Spojené státy už v roce 2018 odhadovaly, že na podporu terorismu jde z Íránu až miliarda dolarů ročně. Tehdejší americký vyslanec pro boj s Islámským státem Nathan Sales uvedl, že Teherán každý rok posílá 700 milionů libanonskému Hizballáhu a 100 milionů Hamásu a dalším teroristickým skupinám operujícím v Gaze.

Nyní Američané předpokládají, že Írán uskuteční útok proti Izraeli v odvetě za bombardování konzulátu v Damašku, ale ne v takovém rozsahu, aby zavlekl Washington do války na Blízkém východě. Izrael očekává útok do dvou dnů.