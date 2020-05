SHABU: Ricin Česko dokonale otrávil. Únik informace o možném příletu ruského agenta má pět obětí

Když obsadily ruské jednotky Krym, taky se nic nestalo. A co je ve srovnání s tím vražda tří komunálních politiků? Takto tvrdé srovnání poskytl LN jeden z bývalých šéfů zpravodajských služeb v narážce na skutečnost, že si Ruská federace může v mezinárodní politice dovolit prakticky cokoli.

Třeba i odstranit starostu Prahy 6 Petra Koláře (TOP 09), starostu Řeporyj Pavla Novotného (ODS) a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Přesto mimosoudní popravu exředitel zpravodajské služby Karel Randák nepovažuje za reálnou. Další exšéf špionů František Bublan se přidal.

Co by z toho Rusové měli? A bývalý ředitel armádní rozvědky Andor Šándor nabídl taktický pohled. Dovedete si představit, jak je těžké usmrtit prakticky zároveň tři lidi jedem? Ani odborníkům, kteří roky skryté operace vedli, nepřipadá vražedná mise, která hraničí s vyhlášením války, jako pravděpodobná.

Politici ochranu dostat museli

Interpretací motivů zaznělo mnoho. Schází však to nejdůležitější – důkaz. České bezpečnostní složky v reakci na anonym, který varoval před příjezdem důstojníka FSB se smrtícími látkami, rozjely vyšetřování. Trojice politiků dostala policejní ochranu. A to je správně. Za odstranění Koněvovy sochy, vybudování pomníku vlasovcům i za přejmenování náměstí před ruskou ambasádou jim hrozily útoky od fanatických milovníků současného režimu v Moskvě. Policie proto neměla na výběr a v momentě, kdy získala od civilní kontrarozvědky BIS informace o možném útoku – organizovaném přímo ruským státem, nebylo na co čekat.

Až potud běželo vše, jak má. Jenže citlivá zpráva se dostala do médií. Aniž by přitom vyšetřovatelé stačili případ uzavřít. Česko se od té chvíle škvaří ve vlastní šťávě. A Putinův režim slaví.

Zprávy o příjezdu ruského důstojníka se smrtící zásilkou označil šéf tamní diplomacie Sergej Lavrov za nesmysl. Zároveň Moskva hrozí komunálním politikům trestním stíháním. Stranou nezůstali ani Putinovi čeští přátelé. Prezident Miloš Zeman už stačil označit jed ricin za projímadlo, aniž by si byl zřejmě vědom skutečnosti, že v roce 1978 byl právě touto látkou zavražděn bulharský disident Georgi Markov v londýnském exilu.

Podle dalšího apologeta Kremlu, komunistického předáka Vojtěcha Filipa, prý bylo pravým cílem kauzy rozkmotřit Čechy s Rusy. Zcela se však vyhnul vysvětlení, proč Rusové do země, s níž se chtějí přátelit, posílají zpravodajské důstojníky pod diplomatickým krytím. Ani to, proč má ruská ambasáda v Praze násobky diplomatů oproti jiným světovým velmocím. Pominul také to, že BIS předloni rozbila špionážní síť FSB, která operovala přímo z Prahy s podporou ruského velvyslanectví.

To se hodně nepovedlo

Jestli u sebe ruský „diplomat“ jed měl, už se zřejmě nedovíme. Kardinální otázkou proto je, kdo měl zájem na zveřejnění případu uprostřed jeho vyšetřování.

„Když už dva tři týdny sleduješ, jak s tím nikdo nic nedělá, dovedu si představit, že pro někoho mohla být média a tlak veřejnosti jediná cesta,“ pokusil se o vysvětlení jeden autorův přítel. Zní to logicky. Jenže pokud by byly informace o smrtícím útoku pravdivé, museli by pachatele vypátrat, pozatýkat, popřípadě vyhostit. Připomeňme, že zavraždit tři známé politiky jedem podle šéfů tajných služeb není technicky snadná věc. Určitě by se muselo jednat o skupinu pachatelů. Po prozrazení ovšem vyšetřování ztratilo smysl. Únik však napáchal mnohem více škod, než se může na první pohled zdát. Autor jich napočítal minimálně pět.

Pět průšvihů v jednom

Škoda první. Zveřejnění zvýší tlak na lidi, kteří se Rusku postavili. A to nejen na tři zmíněné politiky v Praze. Zpráva obletěla celý svět. Obava z reakcí v momentě, kdy zkřížíte zájmy Moskvy, může nyní leckoho zastrašit. Položí si otázku: Mám být hrdina, když chtěli otrávit tři lidi v Praze?

Škoda druhá. Moskvě takto rozehraný případ vyhovuje, protože může tvrdit, že je otloukánkem. V zahraničí už zase Rusy osočují, aniž by předložili důkazy. Vzkaz míří dovnitř Ruska i k povzbuzení českých prokremelských kruhů.

Škoda třetí. BIS i její ředitel Michal Koudelka už dva roky čelí diskreditaci od českého vrchního velitele ozbrojených sil. Únik informace o kauze ricin tak Hrad může opět použít proti práci tajné služby v duchu „čučkařů“, kteří nezískali důkaz v podobě „smoking gun“ (kouřící zbraň).

Škoda čtvrtá. Pokud by se bývalo během vyšetřování podařilo získat i nepřímé důkazy o příjezdu ruského zpravodajce s ricinem, byl by to zpravodajský trumf. Ten by česká diplomacie mohla využít například k vyhoštění části osazenstva zdejší ruské ambasády, jak tomu bylo po pokusu o otravu Sergeje Skripala ve Velké Británii. Takhle ministr zahraničí Tomáš Petříček bude „pouze“ konzultovat s ruskou stranou. A z vyhošťování nebude nic.

Škoda pátá. Oslabení důvěry mezi institucemi, které sdílejí přísně utajované skutečnosti o bezpečnosti Česka. Příště budou všichni váhat, komu a zda budou něco říkat. Znovu se proto vkrádá otázka, proč jsme se před ruským obrem oslabili?