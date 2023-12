Pane učiteli, co je to tabulkový plat?“ Tabulkový plat je tzv. tarif. Tyto platové tabulky předepisují, jak má být placen státní zaměstnanec. Jsou to přesné částky, žádné statistické průměry. Na základě tabulky číslo 5, dostupné na webu Pracomat.cz, je vypočítáván i plat českého učitele.