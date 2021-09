Diskuse investorů o tom, zda investovat do Číny je bezpečné, či nebezpečné, pokračuje. Nedávno jsme na tomto místě psali o tom, jak investiční guru Warren Buffett tlačí peníze do Číny horem dolem, především do výroby baterií. Skotský ekonomický historik Niall Ferguson považuje nejen za nevyhnutelnou novou studenou válku a s ní spojenou deglobalizaci, ale dokonce je podle něj nevyhnutelná též válka s Čínou kvůli Tchaj-wanu.