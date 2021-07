Dalešická přehrada je naše moře

MIKROREGION HORÁCKO - I na koronavirové pandemii lze občas objevit něco pozitivního. Třeba skutečnost, že turisté už tolik nemíří na dovolenou do zahraničí, kam je cesta stále ještě poněkud komplikovaná, ale více objevují krásy českých luhů a hájů. A nemusejí to být ani důvěrně známé Krkonoše či Šumava. Na mapě České republiky lze stále nacházet oblasti, které jsou pro mnohé terra incognita, a přitom mají co nabídnout. Jednou z nich je i naše Horácko.