Kvalitní školství je pro nás stejně důležité jako lázeňství

Dnes už je všeobecně známo, že na kvalitu naší práce či vzdělávání má výrazný vliv vnitřní prostředí. Proto právě školy a kulturní objekty tvoří více než polovinu budov, které byly v roce 2015 zahrnuty do energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Pro město to znamenalo, že v té době mohlo nainvestovat téměř 11 milionů korun do modernizace vytápění, osvětlení a spořičů vody v celkem sedmi objektech, které nám od roku 2016 každoročně šetří elektřinu, teplo a vodu za 1,7 mil. Kč. Pokud bychom v daném roce ušetřili méně, rozdíl doplatí poskytovatel projektu, kterým je ENESA z ČEZ ESCO. Další výhodou je, že investici nyní splácíme z úspor, které máme garantovány po dobu deseti let smluvně. Takže jsme nepotřebovali žádnou vstupní investici, a díky smluvní záruce víme, že vše pohodlně splatíme. Navíc naše město leží uprostřed krásné přírody, proto nás těší, že jsme tímto projektem přispěli i ke snížení emisí CO 2 o 270 tun ročně.

Ale zpátky ke školství. V Jeseníku jsme si plně vědomi důležitosti předškolní výchovy a jejího vlivu na další vzdělanost a potažmo i pracovní uplatnění dnešních předškoláků. Mateřské školy u nás sídlí v pěti budovách a nabízejí dostatečnou kapacitu pro umístění dětí. Základní škola, která využívá tři budovy, nabízí klasické vzdělávání, ale i třídy se speciálním sportovním zaměřením. Poskytuje také alternativní vzdělávání formou Montessori.

Nejen pro předškolní děti jsou realizovány aktivity s cílem podpory patriotismu a aktivity zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání. Žáci základních škol mohou například navrhovat a rozhodovat v rámci participativního rozpočtu, tzv. Pébéčka, o projektech, které zlepší prostředí nebo atmosféru v jejich škole. To se velice osvědčilo, vřele doporučuji. V rámci kariérního poradenství mohou rovněž navštívit střední školy v regionu, absolvovat tandemovou výuku s rodilým mluvčím, nebo se zapojit do různých soutěží.

Jeseník disponuje i širokou nabídkou středního vzdělání. Proslulé je naše gymnázium, zaměřené kromě všeobecného vzdělávání i na robotiku nebo sporty, jako jsou cyklistika, lyžování, či lezectví. To je myslím hodně unikátní. Najdete u nás i střední školu stavební a strojní, kde lze mimo jiné studovat obor informační technologie. Dále jsou to Hotelová škola Vincenze Priessnitze, obchodní akademie a střední škola gastronomie a farmářství, třeba s unikátními obory umělecký kovář, sedlář, nebo včelař.

V oblasti vzdělávání a rozvoje dětí rodiče kvitují pestrou nabídku zájmových kroužků Střediska volného času Duha. Váženou institucí je také Základní umělecká škola se světovými úspěchy Dechového orchestru mladých. Najdete u nás i velký počet sportovních oddílů a klubů zaměřených na běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, sportovní gymnastiku a mnoho dalších disciplín. Významná je také spolupráce s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které pomáhá při zpracovávání regionálních pracovních listů, které se následně využívají ve výuce.

Když si to zpětně čtu, vidím, kolik je v tom práce. Velké díky vám všem, kteří se na ní každodenně podílíte!