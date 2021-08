Naši hasiči by si zasloužili olympijskou medaili

Práce dobrovolných hasičů, alias požárníků, si velice vážím. Mají můj obdiv za to, jak se rozhodli dobrovolně, bez odměny, a navíc ve svém volném čase pomáhat druhým. To je v dnešní době velká vzácnost. Pomáhají vždy a všude, kde to je třeba včetně pomoci profesionálním hasičům. Musí se proto neustále udržovat v kondici, nacvičovat a dbát o perfektní stav své techniky.

Obdivuhodné je i to, jak dokáží být akční a profesionální. Jak tam, kde si ostatní neví rady, umí zachovat chladnou hlavu, projevit odvahu a statečnost, prostě jednat a řešit problémy.

Přispívají nemalou měrou k životu a kultuře na Slovanech – udržují tradice a posilují soudržnost našeho městského obvodu: pořádají kulturní akce a cílevědomě pracují s mládeží.

To, že třeba pořádají dětské dny, je velmi důležité – tvoří se tak podhoubí pro novou generaci dobrovolných hasičů, a tím našemu obvodu vlastně usnadňují práci. Ze zákona zřizuje totiž jednotku dobrovolných hasičů obec nebo městský obvod a já jakožto starosta jmenuji její členy.

Máme celkem tři sbory dobrovolných hasičů – v Božkově, Hradišti a v Koterově. Dobrovolní hasiči z Hradiště mají místní působnost, což znamená, že zasahují v rámci obvodu Slovan. Ti z Božkova a z Koterova jsou ve vyšší kategorii s tzv. územní působností, což znamená, že zasahují v případě potřeby i mimo náš městský obvod, kdy již několikrát pomáhali mimo hranice města i kraje, např. na Liberecku. Naše tři jednotky vybavujeme spolu s městem Plzeň k zásahům u ohně a v zakouřených prostorách, při povodních i na vodní hladině – dobrovolní hasiči umí likvidovat popadané a nebezpečné stromy, poradí si s nebezpečným hmyzem a spoustou dalších činností. V průběhu let počet jejich zásahů roste a několik posledních let je už počítáme na desítky ročně.

V neposlední řadě jezdí naši dobrovolní hasiči na hasičské soutěže včetně mezinárodní olympiády v požárním sportu. Zde dosahují výborných výsledků, takže můžeme pouze litovat, že tento sport není součástí klasické olympiády. Náš městský obvod hostil na Božkovském ostrově opakovaně soutěž Západočeské hasičské ligy v požárním útoku.

Naše kronika pamatuje několik větších požárů: v roce 2018 likvidovalo několik hasičských jednotek požár budovy Sportovního klubu neslyšících. Hořela celá střecha, která se poté propadla dovnitř – naštěstí se tehdy v budově nikdo nenacházel. Dalším velkým zásahem byl například požár ubytovny v Lobezské ulici letos v březnu.

Problémy s nedovoleným pálením trávy naši dobrovolní hasiči letos zatím neměli, spíše se zabývali technickými zásahy a potrápily je povodně. V červenci totiž nastal v Koterově nejvyšší stupeň povodňové aktivity, kdy bouřky a lijáky zvedly hladinu řeky Úslavy.

Za zmínku stojí i záchrana pejska, který se v honbě za vydrou dostal až do její nory v břehu řeky a hrozilo, že se utopí. Dobrovolní hasiči museli vysekat místo, kde byl uvězněný, a podařilo se jim ho zachránit.

Kdo by měl zájem poznat na vlastní oči historii hasičské techniky, pro toho se v Chotěšově nachází velmi pěkně zřízené muzeum s vybavením hasičů z 19. a 20. století.

Na závěr bych chtěl našim dobrovolným hasičům popřát samé šťastné konce jejich zásahů a ujistit je, že je v jejich činnosti budu i nadále podporovat, neboť jejich práci vnímám jako zásadní pro život na Slovanech.