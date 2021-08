Z Mikulčic se i tvrďáci vraceli se slzami

Není tomu jinak ani u nás. Sbor dobrovolných hasičů Rešice byl založen v roce 1898. Při založení byli členové pouze muži, ale součástí dnešního hasičského týmu jsou i ženy a jsme na ně patřičně hrdí – sice nejsme ještě „genderově“ vyvážení, jak je v dnešní době moderní, nám to však vůbec nevadí.

Naši hasiči jsou aktivní. Bez jejich pomoci bychom v obci jen těžko fungovali. Spoléháme se na ně prakticky ve všem. Rešice naštěstí nepostihují požáry často, i když jsme je v obci také zažili. V posledních pěti letech naši hasiči zasahovali třeba u požáru lesa, kde bylo potřeba jednat opravdu rychle. Hořelo totiž u dětského tábora. Vše se podařilo zvládnout na jedničku a nikomu se nic nestalo. Krátce před Štědrým dnem zasahovali při požáru rodinného domu, pomáhali zvládnout situaci s hořícím autem na silnici II/396, což je hlavní tah na Pohořelice, pomáhali hasit pole s obilím. Kromě toho zachraňovali dítě, které bylo nešťastnou náhodou zamčené v domě. I zde šlo především o rychlost.

Ani nám se nevyhýbají živelní pohromy, jako je velká voda, zatopené sklepy a polomy stromů na elektrickém vedení či spadené na cestách. Při takových situacích se naši hasiči často obrací s žádostí o pomoc na Jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich hasičský sbor má totiž dostatečnou techniku na likvidování těchto následků. Za to jim patří poděkování.

Naši hasiči ale pomáhají i mimo krizové situace. Pravidelně na jaře se zapojují do celorepublikové akce sběru odpadků na mezích a čistí struhy kolem celého katastru naší obce. Jeden se nestačí divit, kolik odpadu nasbírají. Během letních měsíců pravidelně kontrolují dětské tábory u řeky Rokytné, v katastru naší obce. Často se totiž přežene velká letní bouřka a chránit zdraví a majetek mají hasiči ve svých zásadách. V roce 2018 přišel SDH Rešice s nápadem zapojit se do charitativní akce Krabice od bot. Prvotní myšlenka posílat dárky znevýhodněným dětem se postupem času rozvinula neskutečně krásný projekt, zapojili se do něj i naši občané a podařilo se vybrat krásných 22 000 Kč. Hasiči se rozhodli navázat spolupráci s dětskými domovy v našem okolí. Prvním byl dětský domov ve Znojmě, další rok to byl pak v Hrotovicích. Velice nás potěšilo, že jsme mohli na Vánoce obdarovat více než 45 dětí. Není přeci nic krásnějšího než úsměv šťastného dítěte.

Aktivity hasičů ovšem pozastavila pandemie COVID 19. Nesměly se konat žádné společenské, sportovní ani kulturní akce. A že jich máme v Rešicích opravdu spoustu. Dalo by se říct, že není akce, na které by se alespoň částečně nepodíleli. Masopust, pálení čarodějnic, vzpomínková setkání u pomníku padlých na návsi, noční hasičské závody, letní country noc, ukončení prázdnin, stavění betlému, zabíjačka a další. V nelehké covidové době ovšem nezaháleli a zapojili se do šití roušek, výroby ochranných štítů, rozvážení materiálu a do distribuce dezinfekce potřebným.

A když už jsme si všichni mysleli, že máme to špatné za sebou, přihnalo se k nám na jižní Moravu tornádo. A bylo nám do pláče všem. SDH Rešice nezaváhalo ani chviličku a ihned nabídlo svoji pomoc hasičskému záchranném sboru, pomáhali lidem v obci Mikulčice. Jsou to sice tvrďáci ti naši hasiči a hasičky, ale vraceli se se slzami v očích. Ve spolupráci s obcí Rešice následně zorganizovali dobrovolnou finanční sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem, při které se vybralo na 35 000 Kč. Obecní zastupitelstvo k této sbírce přidalo ze svého rozpočtu ještě 60 000 Kč a celkový výtěžek 103 451 Kč bude předán rodině, která má vazby na Rešice, ale v současné době žije v obci Hrušky, a následkem tornáda přišla prakticky o vše.

Mohla bych o činnosti našeho hasičského sboru psát asi ještě dlouho. Co mě ale mrzí nejvíce je to, že ať dělají, co dělají, pořád je to někomu málo. Každý by si měl ale uvědomit, že svou práci dělají ve svém volném čase. Za mě osobně jedno velké „děkuji“.