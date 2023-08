Nejtěžší úkol v historii EU. Ukrajinská cesta do Unie bude dlouhá a komplikovaná

Podle komentátora The Financial Times Tonyho Barbera měla Leyenová pravdu v tom, že ukrajinská cesta do EU bude dlouhá. Jak bude dlouhá, začalo být zřejmé na začátku července, kdy Ukrajina tlačila na přijetí do jiné západní instituce, do NATO. Bylo jí delikátně vzkázáno, že Aliance zašle Ukrajině pozvánku, „až budou všichni spojenci souhlasit a až budou splněny všechny podmínky“.

Dostat se do EU může být ale pro Ukrajinu ještě těžší a komplikovanější než vstup do NATO. V obou případech bude třeba jednoznačný souhlas všech členů spolku. Jak si jistě dobře všimlo Švédsko v případě členství v NATO, dosáhnout něčeho takového nemusí být vůbec jednoduché.