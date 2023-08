Agenturní nevolníci. Fungovalo by to tak i v sídle mateřského koncernu VW v Německu?

Mnozí pracují bez smlouvy proto, aby nepřišli o humanitární dávky. Čteme-li o různých příplatcích, nízkých mzdách či tlaku na to, aby bydleli v ubytovnách agentur práce, máme představu, co obnáší být agenturním zaměstnancem, někdo by řekl nevolníkem.

Je to sociální sonda. Víme-li, že z agenturních pracovníků žijí i velké firmy typu boleslavské Škodovky, člověka napadne: fungovalo by to tak i v sídle mateřského koncernu VW v Německu? Nebo by se do věci vložily odbory a prosadily by kultivovanější pravidla?

Jiří Paroubek tomu říkal pickwickovský kapitalismus a patřil k těm, kteří se jím postižených lidí zastávali. Jenže doba i postoje se posunuly. Ti, kdo kritizovali pickwickovské metody včetně širokého využívání agenturní práce, nyní spíš vyčítají Fialově vládě, že se stará víc o Ukrajince než o Čechy.

Otázka zní takto: u koho v politice najdou tito lidé zastání, nejsou-li etnickými Čechy?