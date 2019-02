Bystroň: V průběhu Berlinale Antifa na ulici zmlátí členy mládežnické organizace AfD, a německá média mlčí

Berlín Žijeme si tady v Německu vesele. Vezměte si třeba takovou přehlídku Berlinale. Její šéf, starý osmašedesátník Dieter Kosslick, má už léta strašně vtipné nápady. Tak například v roce 2006 odmítl promítat film Životy těch druhých německého režiséra Floriana von Donnersmarcka. Levičákovi Kosslickovi se nelíbilo, že film kritizuje bývalou NDR a systém odposlouchávání tajnou policií Stasi. To samozřejmě neřekl nahlas. Film odmítl čistě z uměleckých důvodů, protože byl špatný. To bylo hodně vtipné rozhodnutí, protože film pak za pár týdnů vyhrál Oscara a stal se jedním z nejúspěšnějších německých filmů všech dob.

Letos měl Kosslick zase jeden prima nápad. Chtěl se povozit po AfD a trošku ji onálepkovat jako antisemitskou. Napadlo ho to po té, co mluvčí židovské obce v Mnichově a horním Bavorsku paní Knoblochová slovně napadla na půdě bavorského Landtagu verbálně poslance. Ti si to nenechali líbit a sál opustili. No a byl z toho skandál. Na obranu pana Kosslicka je nutno uvést, že byl očividně obětí dezinformace, protože média celou věc nekomunikovala jako skandál z toho, že host pozvaný na půdu parlamentu ve svém projevu uráží demokraticky zvolené zástupce lidu nařčeními, která nemají věcnou podstatu. Média to podala tak, že skandální bylo vlastně to, že poslanci AfD opustili sál v den výročí holokaustu. No, kdo by z toho nevyvodil, že to musí být hrozní antisemité?

Autor veřejnoprávních zpráv i brožurek pro Antifu

A tak pan Kosslick dal už po uzávěrce ještě narychlo do programu Berlinale film o Varšavském ghettu, aby mohl veřejně pozvat všechny členy AfD na převýchovu. Kosslick se nechal slyšet, že pokud to nepomůže, měl by pak „zakročit někdo jiný než filmaři“. Tu výzvu správně pochopila místní Antifa, jen se jí nechtělo čekat, jak to s tou převýchovou dopadne. Její„aktivisté“ profilakticky přepadli a zmlátili čtyři členy mládežnické organizace AfD na cestě do kina. Mezi nimi jednoho Žida a jednoho Rusa. To byla bžunda.

Kupodivu se o tom moc nechtělo psát médiím, která předtím vesele roztrubovala Kosslickovu pozvánku na převýchovu. Asi měla zrovna jiné starosti. Tak například v redakci hlavních zpráv veřejnoprávní ARD pravděpodobně zrovna řešili, jak koncesionářům vysvětlit, že v Tagesschau zaměstnávají jako redaktora levicového extremistu Sebastiana Friedricha. Právě toho Friedricha, kterému před sumitem G20 v Hamburku organizátoři na návrh bezpečnostních orgánů zrušili akreditaci, aby se jim v bezpečnostním pásmu s novinářskou průkazkou nemotal někdo, kdo měl úzké kontakty na militantní levicové extremisty z Interventionistische Linke.

Když zrovna nevytvářel objektivní zpravodajství o AfD pro hlavní zprávy ARD, psal Friedrich po večerech brožurky pro Antifu na téma „jak zastavit nástup AfD“. Berlínská kontrarozvědka o něm má fascikl, ve kterém mimo jiné stojí, že Friedrich je „aktivistou levicově extremistické scény aangažuje se v jejich militantních uskupeních“. To jsou ti sympaťáci, co zakuklení od hlavy až k patě do černého zapalují auta, střílí světlicemi na policajty anebo na ně hází kusy betonu ze střech. Různí škarohlídi tvrdí, že zrovna to bylo jeho kvalifikací pro místo v redakci Tagesschau, ve které má často za úkol vytvářet zpravodajství právě o AfD.

Tím se ale taky určitě nenechte zmást. Šéfredaktor ARD-aktuell Kai Gniffke v odpovědi na dotaz konzervativního portálu Deutschland Kurier, proč zaměstnal Friedricha jen několik týdnů poté, co mu v Hamburku byla zrušena novinářská akreditace, uvedl, že v tom nevidí žádný problém, protože jeho „novináři a novinářky velmi pečlivě rozlišují mezi svou prací a svými osobními politickými preferencemi“. Ještě mohl dodat, že ve statutech veřejnoprávní televize je napsáno, že musí poskytovat „objektivní a vyvážené zpravodajství“. No řekněte sami, není to bžunda?

Německý politik českého původu, Petr Bystroň.

Možná se ale médiím nechtělo psát o přepadení, u kterého si nebyla jistá, jestli se opravdu událo, a když ano, jestli se ti mazaní mládežníci z AfD nezmlátili sami, jen aby se dostali do médií. Berlínská policie totiž ještě dva dny po útoku tvrdila, že celý incident nikdo neviděl. Vidle jim do toho hodil nějaký ňouma, který se po dvou dnech toho lživého zpravodajství naštval, na policii zašel bez vyzvání a dal ji nejen své svědectví, ale ještě i prokázal, že se policii nahlásil jako svědek již několik minut po incidentu.

Taky je ale možné, že novináři mají prostě jiné priority. Korespondent tiskové agentury DPA, který byl na místě a mluvil jak s policií, tak s oběťmi toho útoku, napsal v úvodu svého článku: „Přímo před kinem International se nic mimořádného neudálo. Jen opodál byli podle údajů AfD napadeni čtyři její členové.“ Takže když v průběhu Berlinale na ulici Antifa zmlátí Žida a Rusa, kteří se angažují vAfD, není to pro oficiální agenturu DPA žádná „mimořádná událost“. Jak říkám: žijeme si tady vesele.