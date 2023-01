Názor

Ať už probíhající válka na Ukrajině skončí mírem, nebo se jen zastaví, zůstane na stole otázka, jak zajistit, aby Rusko nezačalo znovu útočit. Steven Erlanger, dlouholetý diplomatický korespondent deníku The New York Times, se v zpravodajské analýze z úterý 10. ledna zamýšlí nad tím, zda půjde vymyslet garance – kromě členství Ukrajiny v NATO – které by mohly být Ukrajině něco platné.