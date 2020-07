Virus a spravedlnost. Osud Moravskoslezského kraje není ojedinělý

Praha Kdyby žil Petr Bezruč, měl by důvod ke smutku i vzdoru. Právě jeho zem je trestána za epidemii. Za průšvih v oblasti dolů, kde se potkávají horníci z Česka, Polska, Slovenska i Ukrajiny, se vznáší hrozba nad celým Moravskoslezským krajem. Bezruč by možná napsal, že to není spravedlivé. Což by asi podepsala většina těch, kdo v kraji žijí.

Má se řadit mezi podezřelé 1,2 milionu obyvatel kraje, má se zvažovat uzávěra celého Karvinska, když přímo postižený areál je menší? Jenže taková je realita doby a Evropy, schází-li shoda na tom, kdo je viníkem. Jedni pokládají za viníka virus, druzí virology, jiní stát, ještě jiní třeba soudy. Což zatím neplatí u nás, ale v Německu už ano. V pondělí soud v Münsteru zrušil uzávěru okresu Gütersloh (ohnisko nákazy kolem jatek) jako nepřiměřenou. Místní se radují, hygienici skřípou zuby, ale k čemu zrušení uzávěry povede, nikdo neví. Zato média informovala (podle dat od mobilních operátorů), do jakých míst se rozjeli smluvní pracovníci, zejména Rumuni a Bulhaři. Počet potvrzených případů koronaviru v Česku překročil hranici 13 tisíc Cosi podobného zažívají i Horní Rakousy (1,5 milionu obyvatel) u jižních sousedů. Včera tam obnovili povinnost nosit roušky v interiérech. Důvod? Nákaza šířící se z jednoho církevního společenství a z jatek, kam se po uvolnění karantény vrátili pracovníci z Balkánu. A teď v tom všem zkuste nacházet nějakou spravedlnost. Je spravedlivé zavádět plošné karanténní kroky, stoupají-li počty nově nakažených – zatím! – jen po stovkách? Je spravedlivé vůči nenakažené většině, zruší-li již fungující uzávěru okresu soud? Těžko tu najít shodu, ale to se dnes týká celé Evropy. Není to diskriminace Bezručova kraje.