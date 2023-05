Strategie je komplexní i jednoduchá věc zároveň. Obsah pojmu strategie vždy bude předmětem nekončící debaty. I nejschopnější lídři mohou mít problém rozlousknout strategické dilema. Podstata strategie je ale docela přímá: je to schopnost využít moc k dosažení základního účelu, uprostřed mlýna globálních událostí a s nepřítelem, který klade odpor. Strategie je umění získat, co chci, s tím, co mám k dispozici, ve světě, který mi to nechce umožnit.