VLACH: Navalného odporný koktejl

MOSKVA/PRAHA Otrávení blogera a ruského opozičního lídra Alexeje Navalného novičokem bylo pečlivě připravovanou akcí, na které tři roky pracoval speciální tým Federální bezpečnostní služby (FSB) s podporou několika institucí zabývajících se vývojem bojových otravných látek. Tak zní závěr šetření skupiny investigativních novinářů, jejž v pondělí zveřejnil web Bellingcat.

Žurnalistická investigace podpořila teorii o otravě velmi silnými indiciemi a poskytla dosti nechutný a alarmující pohled do kuchyně ruských tajných služeb.



Do vyšetřování kauzy se zapojila také americká televizní stanice CNN a německý týdeník der Spiegel. Většinu ale odpracoval tým mladých ruských investigativců, který se striktně drží zásady nevyužívat různé utajené zdroje z řad úředníků, politiků, vojáků, policistů či tajných služeb. Tyto lidi oslovují jen tehdy, když je třeba vysvětlit či ověřit informace získané jinak. Předchází tak tomu, aby se stali „užitečnými idioty“ v různých hrách.



Místo toho využívají zdrojů, jako jsou sociální sítě, stránky spolků válečných veteránů a různé registry. Kupodivu i v ruském systému je možné dostat se k množství dat, jež novináře dovedou třeba až k utajenému objektu rozvědky. Takto investigativci kolem Bellingcatu dokázali identifikovat agenty vojenské tajné služby GRU, kteří se předloni neúspěšně pokusili otrávit v Británii bojovou látkou Novičok přeběhlíka Sergeje Skripala.

Vypátrat a ztotožnit pravými jmény útočníky z Británie se podařilo hlavně díky detailnímu zkoumání sociálních sítí, různých webových stránek či registrů. V případě Navalného přivedlo žurnalisty na stopu prověřování institucí, které se věnují výzkumu pro tajné služby v kombinaci se záznamy o lokacích telefonních hovorů a zpráv vytipovaných lidí.



Místo bojovníků lékaři

Ukázalo se, že Navalného po čtyři roky sledoval zvláštní tým FSB, jenž s ním absolvoval 37 cest po Rusku. „Tito operativci měli speciální výcvik v užití chemických zbraní, chemii a medicíně – a to je neobvyklá praxe oproti běžnému sledování,“ píše Bellingcat. V týmu, který nejprve monitoroval Navalného zvyky a až později přikročil k ostré akci, bylo hned několik lékařů, kteří sami koordinovali tajné operace.

Jeden z nich, Alexej Alexandrov s krycím jménem Alexej Frolov, pak podle Bellingcatu v noci na 20. srpna, předtím, než se Navalnému udělalo v letadle do Moskvy špatně, telefonoval z místa vzdáleného jen několik kilometrů od jeho hotelu.

Akci v Tomsku předcházel začátkem července zřejmě neúspěšný pokus v západoruské enklávě Kaliningradu. Část vědců se totiž domnívá, že při menší míře zasažení se symptomy otravy projeví jen jako obyčejné nachlazení. Ukazuje se, že použití bojové látky, jako je Novičok, vyžaduje velmi kvalifikované postupy. Tady se dostáváme na tenký led spekulací, ale lze předpokládat, že FSB nechtěla opakovat amatérismus, jehož se dopustili traviči Skripala, původně důstojníci speciálních sil.



Šetření zveřejněné Bellingcatem rovněž vrhá pochybnosti na původní teorii, že Navalnyj přišel s novičokem do kontaktu na lahvi s minerálkou. To bylo dosud jedním ze slepých míst v celé události. Teď je ve hře i možnost, že jed byl namíchán v pití, jež opozičník vypil předtím, než šel spát.

Členové týmu, který se kvůli obtížnější identifikaci různě obměňoval, během operací čile komunikovali kromě svého velení taky s veteránem výzkumu chemických zbraní ještě ze sovětských dob. Vývoj těchto mezinárodními dohodami zakázaných látek v Rusku de facto neskončil. Například SC Signal přešel k této činnosti od vývoje energetických nápojů a nyní se, jak píše Bellingcat, pustil do zkoumání nové substance skryté do jiné látky, která bude zabíjet se zpožděním. Další složka, takzvaný Kriminalistický institut FSB (vojenský útvar 34435), pak rozpracovávala praktické použití jedu.

Traviči v hybridní válce

V kauze Navalnyj je tak zase o něco jasněji. Třeba i v tom, že každá travičská mise je náročnou operací a v Moskvě si dobře rozmyslí, kdo se má stát jejím cílem. Když už se ale dotyčný do hledáčku dostane, jde o skutečně nebezpečnou situaci.

Zpráva Bellingcatu nám odhaluje snahu využít nervově paralytických zbraní hromadného ničení v malých objemech tajnými agenty i jako zbraň hybridní války. Odstranění Navalného v době, kdy Putinovi slábne popularita, tu bylo zjevnou prioritou. A to, jak vykonavatelé celou věc konzultovali se specialisty na chemické bojové látky, nasvědčuje tomu, že šlo o do jisté míry pilotní projekt, kde by další pokračování mohla následovat. A právě z toho nejvíc mrazí.