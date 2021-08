Názor

Na dvě stě milionů kamer sleduje jeden a čtvrt miliardy Číňanů. Je to základ systému sociálního kreditu. Kdo zlobí, má ho nízký a nesmí nastoupit do vlaku. Jsou to obecně známé skutečnosti a je snadné z nich vyvodit závěr, že něco podobného hrozí i u nás, v západním svobodném světě.