Věříš v kříž, čeká tě oprátka. Úděl křesťanů především na Blízkém východě není právě radostný

6. července 2021

Praha Počátkem roku vyšla objemná kniha, jež by neměla být přehlížena. Velice důkladně pojednává o životech křesťanů v zemích a režimech, které je od sebe úporně odstrkují. A to zákazy, ústrky, násilím i přímými útoky. Bohužel, není to příjemné čtení.

Psal se 31. říjen 2010. V syrskokatolické katedrále Sajjida an-Nadžát čili Naší Paní Vykupitelky, která se nachází v Bagdádu, se konala svatodušní bohoslužba. A právě v tu chvíli ji přepadli ozbrojení muži. „Poté, co zavřeli dveře, aby nikdo z přibližně sta věřících nemohl uniknout, křičeli: ,Všichni jste nevěřící! Přišli jsme, abychom pomstili pálení Koránu a uvěznění muslimských žen v Egyptě!‘ Papež František se setkal s iráckým duchovním Sistáním. Ocenil jeho podporu utlačovaných křesťanů Během následujícího masakru zemřelo 58 osob včetně těhotných žen a dvou kněží; útočníci se poté odpálili. V Iráku se jednalo o první útok během bohoslužby (na rozdíl například od Egypta, kde k podobným útokům dochází běžně),“ uvádí nová kniha Nevěřící, odejděte! z pera Michala Řoutila, kterou začátkem roku vydal Pavel Mervart.