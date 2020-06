VOKÁČ: Nekončící šílenství. Boj proti automobilům začíná být absurdní

Autoprůmysl čekají po pandemii koronaviru těžké časy. V Evropě bude negativní dopad ještě zvýrazněn aktuálními emisními tlaky a zdá se, že snaha v nadcházející krizi automobilkám alespoň nějak pomoci neexistuje. Ba naopak.

Místo (diskutabilního) šrotovného a jiných forem podpory pro automobilky přichystaly například Německo a Francie zvýšené dotace na elektromobily. To automobilkám moc nepomůže, prodají o trochu víc elektroaut, na kterých prodělají o trochu méně (a mírně to sníží flotilový CO2 průměr), ale toť vše.

Na automobilky se sice mohou vztahovat různé programy podpory zaměstnanosti, jenže k čemu budou, když nebude co vyrábět? Proti autům, která by lidé kupovali, totiž brojí ekologové a jejich tlak aktuálně ještě zesílil. Když se například automobilky ozvaly, že by bylo vhodné zvážit úlevy ohledně CO2 emisních pravidel, reakce ze strany vedení EU se nedočkaly. Zato ekologové začali vykřikovat, že výrobci aut chtějí aktuální situace zneužít pro další ničení planety.

Že možná auta nebudou takový problém, přitom ukázaly v době omezení poněkud překvapivé údaje. Snížení emisí škodlivých látek, nikoli CO2 – to logicky kleslo úměrně poklesu počtu ujetých kilometrů – totiž neodpovídalo poklesu intenzity dopravy a někde nedošlo k poklesu vůbec. Jenže když se to hodí, je ekologickou mantrou CO2, jindy jsou to zase škodliviny. Auta jsou prostě špatná. Co na tom, že od vzniku automobilismu ve „vyspělém“ světě výrazně vzrostla délka dožití? Třeba i (nejen) díky těm autům (rychlé sanitky a vozy záchranného systému, dodávka kvalitních potravin do všech koutů Evropy), která, pravda, na druhou stranu způsobí i mnoho úmrtí.

Auta jsou součástí civilizačního pokroku, který nemá jen samá pozitiva, to je asi jasné. Aktuální boj proti nim ale začíná být už absurdní. Ekologové teď chtějí zakazovat třeba reklamu na auta, a to včetně svých oblíbených elektromobilů. Protože auta jsou podle nich pro civilizaci stejně špatná jako cigarety, drogy nebo zbraně. Kdy tohle šílenství skončí?