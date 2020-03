VOKÁČ: Zdecimované veletrhy. Snad virus tento typ akcí nezničí, jsou užitečné

První březnový týden se měl nést ve znamení tradičního ženevského autosalonu, jednoho z největších automobilových svátků roku. Jenže organizátoři byli nuceni kvůli hrozbě jménem koronavirus letošní ročník zrušit. Podobně se ze stejného důvodu koncem února nekonal v Barceloně tradiční telekomunikační veletrh Mobile World Congress.

To jsou ovšem jen špičky ledovce, jak Ženeva, tak Barcelona patří nejen k největším a nejvýznamnějším veletrhům svého druhu, ale obecně k těm největším a nejvýznamnějším světovým veletrhům vůbec. Ve stínu těchto monstrózních akcí ovšem dochází k rušení dalších a dalších, často mnohem menších veletrhů nejen v Evropě, ale po celém světě. A veletržní byznys, který v posledních letech nemá zrovna na růžích ustláno, tak schytává další pořádnou ránu.



Kdo ví, v mnoha případech to bude možná právě virus Covid-19, který bude stát za definitivním koncem nejedné, kdysi slavné výstavy. Proč? Aktuální situace totiž ve firmách podpoří myšlenku, která sílí už dlouho: a to sice, že takové akce nepotřebují. I ti, kdo to neplánovali, teď byli nuceni své novinky představit výhradně online, nebo si je „schovat“ na jinou příležitost. Vyhodnocení pak může přinést potvrzení toho, jak je pro firmy představení na veletrzích drahé a neefektivní.

Jenže veletrhů bude škoda. Upřímně, z odborného hlediska není asi nic lepšího, než mít možnost na vlastní kůži vyzkoušet spoustu novinek na jednom místě. Ano, veletržní zápřah je sice extrémní a dovede to být hodně únavné, nicméně je to užitečné. Online osobní zkušenost s novinkami nezískáte a létat kvůli každému novému produktu na jeho prezentaci, jako se často děje, není ani časově efektivní, ani moc ekologické.

Ano, ženevská i barcelonská akce nejspíš svůj letošní výpadek způsobený koronavirem přežijí, i když je otázkou, v jakém rozsahu. Už i z Ženevy, kde dřív musel být každý, se automobilky v posledních letech odhlašují. A menší (někdy ne o moc) výstavy to budou mít ještě složitější.