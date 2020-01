VOKÁČ: Tradiční povánoční výprodeje? Ráj neexistujících slev

PRAHA A je to tady. Po reklamní masáži, která snad nikomu nedovolí „zapomenout“ na pořízení vánočních dárků, přichází další oblíbené období marketingových oddělení všemožných obchodních řetězců a prodejců kdovíčeho. Povánoční výprodeje. Jako obvykle jsou v tomto ohledu ihned nejaktivnější největší české e-shopy s elektronikou.

Klamný Černý pátek

Jejich aktuální výprodeje ale působí tak směšně jako téměř cokoli, co dovedou v této oblasti u největších retailerů vymyslet. Jen teď budeme chvíli místo celoročního mlácení prázdné slámy jménem Black Friday chvíli poslouchat něco o povánočních výprodejích, které by vskutku bylo trapné za Black Friday označovat, když ten skutečný byl tak nedávno, že si ho i relativně neuvědomělý zákazník musí jistojistě pamatovat.

A ten uvědomělý by mohl navíc zavětřit „šlendrián“. Když v tom skutečném Black Friday nic vlastně ve slevě nebylo, mnohým by došlo, že v „povánočním Black Friday“, což je originální pojmenování výprodejů této sezony, také nic ve slevě nebude. A tak je potřeba alespoň tu aktuální slevovou sezonu marketingově pojmenovat jinak, aby si alespoň někdo myslel, že nakoupí výhodně.

Jenže, jak důvtipný čtenář jistě pochopil, ony se opět žádné slevy nekonají. Tedy, čest výjimkám, sem tam se asi může podařit nakoupit něco výhodněji. Některé extrémně krátké a vcelku poctivé slevové akce už jsou za námi, ale to hlavní, co v českých e-shopech najdeme, slevami, natož výprodejem nazvat nelze. A je celkem jedno, o jakém druhu zboží se budeme bavit, i když nejmarkantnější to je u elektroniky. Bude to platit i pro produkty z oblasti zdraví a krásy i oblečení, které v Česku ve slevách máme vlastně pořád, a přitom ho stále kupujeme dráž než třeba u našich západních sousedů, o USA nemluvě.

Těžko říct, čím to ve skutečnosti je. Slovo sleva totiž v Česku tak zdomácnělo, že zákazníci prakticky odmítají kupovat zboží, které zrovna není v akci. Jsou tak časté, že stačí chvilku si počkat, a ona nějaká ta sleva přijde. Ale v drtivé většině případů je to sleva pouze virtuální. U elektroniky to dospělo tak daleko, že za ceníkové ceny prodává jen málokdo: třeba u chytrých telefonů v podstatě jen Apple, který tradičně slevy nenabízí, a pak některé levné čínské značky, které už ceny stlačily tak nízko, že není z čeho slevovat.

Třeba Samsung už dnes své čerstvě uvedené špičkové smartphony za plnou cenu prodává jen několik týdnů, pak hned nastoupí různé akce „na podporu prodeje“ – cashback, víkendové slevy, akce kup jeden, druhý dostaneš za (slevu či částku doplňte) a podobně. To vše se děje bez ohledu na jakoukoli sezonu. V takovém prostředí se opravdu těžko nabízejí skutečné slevy v tradičních slevových obdobích – třeba v předvánočním Černém pátku či v povánočních či novoročních výprodejích.

Však se stačí podívat na hlavní „taháky“ aktuálních (ne)slev u největších českých e-shopů. Při prokliku z jejich hlavních stran se mezi nimi objevuje třeba lákavý iPhone Xs, což je loňský špičkový model menšího provedení smartphonu od Applu. Ten obchody nabízejí za „lákavou“ částku 19 999 korun, jeden z obchodů uvádí, že jde o úžasnou slevu 26 % (z částky 26 890 korun), druhý dokonce láká na slevu 33 %, jelikož slevu počítá z částky 29 990 korun. A kdo by se nenechal zlákat na iPhone s třetinovou slevou, že?

Inspirujme se v USA

Co naplat, že ona vyšší částka je původní cena, která platila při uvedení daného modelu coby novinky na trh – a že dnes stojí iPhone Xs oněch necelých 20 000 v podstatě všude. Pohled na srovnávací portály odhalí, že se najdou prodejci, kteří umí tento přístroj prodat asi o tisíc korun levněji, byť některé z těchto obchodů nemusejí budit důvěru. V tom přitom mají velcí prodejci výhodu, požívají důvěry u zákazníků a mohou si dovolit nabízet zboží o trochu dráž než malé obchody, které mohou s konkurencí bojovat skutečně jen cenou – a to je mnohdy přivede do existenčních potíží.

Proč tedy ty falešné slevy? Vždyť jsou úplně zbytečné a uvědomělý zákazník dnes stejně před nákupem raději cenu (a její vývoj v čase) zkontroluje na některém z portálů s porovnáním cen. Velcí prodejci si tím jen podkopávají vlastní autoritu. A kdyby upustili od onoho neustálého slevového nesmyslu, pak by čas od času mohli nabídnout skutečné slevy.

Tak je tomu třeba ve zmíněných USA. Ani tam se u elektroniky žádných „brutálních“ slev nedočkáme, marže jsou jednoduše často tak nízko, že to nejde. Nový iPhone s třetinovou slevou vám prostě nikdo neprodá. Ale plošná sleva ve výši deset procent, u levnějších produktů třeba sleva padesát dolarů, u dražších sto, to není při Black Friday ani v povánočních a novoročních výprodejích nic neobvyklého. A jde o slevu skutečnou, nikoli vymyšlenou. V Česku ale zatím na takové věci musíme zapomenout a obrnit se proti reklamní masáži na slevy neexistující.