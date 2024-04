Zabít dvě mouchy a důchodce. Investování se státem u nás penzistům nepomůže

Politici si už dlouho stěžují, že je tu nerozhýbaný kapitálový trh a že v úsporách na důchody mají lidé relativně dost peněz, které nevydělávají, a že zároveň stát nemá dost prostředků na investice. Proto se objevila myšlenka, že lidé nasměrují své penzijní úspory do státních investic a všichni vydělají. Vždyť v mnoha zemích to funguje tak, že penzijní fondy investují do státní infrastruktury, třeba dálnic, a využívají toho, že jim z nich plyne solidní výnos a zároveň jde o velmi jistou investici.