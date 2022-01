Země krále Miroslava. Je to příjemnější, pohodlnější a vypadá to dobře

Na rozdíl od velké části vyspělé Evropy působíme jako Země krále Miroslava, kde se „může zpívat“ a vše je lepší. Jenže na problém lze nahlížet i opačně, vládě experti spočítali, že omikronovou vlnu přežijeme a nemocnice to zvládnou, a proto se k nepopulárnímu kroku neodhodlala.

Tuhle zatáčku vybereme, co nás čeká dál, moc neřešíme. Přitom očkování vybraných profesních skupin dávalo smysl i epidemiologům a sází na ně řada zemí. Že bychom zase chtěli být „best in covid“? Z některých prohlášení ministra Válka to vyplývá. Když se mu to hodí, řídíme se tím, co dělají státy nám blízké (geograficky a kulturně), když ne, děláme to podle jiných. Tím dosahujeme opět skvělých výsledků – jak nás ujišťuje vláda.

Jenže v případě koronaviru by nebylo od věci držet se předběžné opatrnosti, protože nikdo z nás nemá jistotu, že nás nepotká nová mutace. I pohádková země krále Miroslava byl ideologický a vylhaný konstrukt. Na triumfalismus máme ještě dost času.