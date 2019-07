ZVĚŘINA: Babiš ve vleku událostí, stále doufá v nějaké zázračné řešení

Dnešní epizoda seriálu Lánský tažený štrůdl rozuzlení nepřinesla. Bylo však patrné, že jako náplň prezidentova závinu má sloužit nikoli Jan Hamáček, ale Andrej Babiš. Ostatně Babišův výraz na tiskové konferenci odpovídal tomu, že si jej prezident trošku nastrouhal.

Zcela vážně, je zřejmé, že nikdo z aktérů nezměnil své stanovisko ani o píď. Sociální demokraté jsou, jak bylo ze slov předsedy Hamáčka patrné, připraveni riskovat i možnost předčasných voleb a vládu opustit. Prezident se též nechce zbavit svého agenta ve vládě Antonína Staňka a tak situaci hrotí.

Jen Andrej Babiš v Lánech nevěděl čí je. Krizi opět popíral a opět připouštěl, že bude ve sněmovně hledat většinu. Přitom jediná většina která by mu zbývala po odchodu sociálních demokratů by byla s komunisty a okamurovci. Tohle aranžmá by jej ještě víc oslabilo a ještě víc podřídilo Miloši Zemanovi. A to vynecháme mezinárodní komplikace, ostudu a hlavně znechucení občanů nad tím, že by měly zemi zprostředkovaně spoluvládnout nesystémové strany KSČM a SPD. V takovém případě by se 16. listopadu na Letné sešlo minimálně půl milionu lidí, ale spíš mnohem víc.

Jenže to si premiér nepřipouští, stále doufá v nějaké zázračné řešení. Ano, sociální demokraté jsou nekoneční prospěcháři a strana je ve špatné finanční i personální kondici. Předčasné volby by pro ni znamenaly skoro jistě vypadnutí ze sněmovny. Avšak Andrej Babiš neví jak si jej přečetl Jan Hamáček a zda nesází spíš na to, že Babiš obětuje premiérskému postu vše, včetně zbytků své reputace a důstojnosti. A doba do řádných voleb strávená v opozici by ČSSD mohla stačit k nějaké resuscitaci. Kdyby si ČSSD nechala líbit další ponížení, tedy by netrvala na výměně ministra kultury, možná by se na ostudnou epizodu časem zapomnělo. Vláda by pokračovala dál a všichni by vyprávěli jak makají ve prospěch voličů. Jenže Miloš Zeman je při chuti a opakované šikanování si dlouhodobě nenechá líbit nikdo, ani vedení ČSSD, přestože může mít stokrát mentalitu mučedníků.

Jan Hamáček od schůzky s prezidentem nic nečekal a tedy nemohl být zklamán, pokud se sociální demokraté rozhodnou pro odchod z vlády, bude veškerá odpovědnost za koncovku ležet na premiérovi. Dodrží koaliční dohodu? Podal by demisi za celou vládu (jak se zavázal) i kdyby si to nepřál prezident? Nevíme, z toho jak se Babiš zuřivě odmítá zabývat pouhou myšlenkou na ústavní žalobu hlavy státu, lze spíš soudit, že poslechne Miloše Zemana. Bude Babiš prosazovat předčasné volby když je nebude chtít Zeman? Nevíme.

Zkušení rutinéři, Hamáček a Zeman počítají s tím, že předčasné volby nebudou, vyžaduje to 120 hlasů ve sněmovně a též velké sebezapření poslanců, mnozí by se totiž už nikdy do malostranských paláců nevrátili. Občané by též nebyli nadšení z dalších voleb. Jenže jiná řešení, se jeví jako horší. Buď se prodemonstrujeme k řádným volbám s hradními a Okamurovými exponenty ve vládě, anebo se bude vláda potácet v demisi a premiér s prezidentem budou vládnout na hraně a za hranou ústavy. To není dobré pro nikoho, tedy kromě těch kteří lpějí na funkcích.

Řešení, která se nabízejí od začátku Andrej Babiš odmítal a odmítá, nikdy z funkce neodejde a proti hlavě státu se nepostaví, a tak jej tedy funkce zbaví až volič. A nebo se předseda ANO konečně ukáže jako politický formát a začne dělat politiku emancipovanou od Zemana?

Čeká nás ještě docela horké léto.